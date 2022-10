Cricketers Oranje op WK dichtbij Top 12 na prachtige zege op Namibië

Door de zege nam de ploeg van Ryan Cook in de eerste ronde in Groep A de leiding over van Namibië. Het moet wel heel gek lopen wil Nederland de Top 12 nog mislopen.

Donderdag speelt Nederland de derde en laatste groepswedstrijd tegen Sri Lanka. De nummers één en twee van de poule gaan door. Oranje mag van Sri Lanka verliezen, maar moet er voor zorgen dat het niet wordt weggevaagd door de kampioen van Azië.

Verloren toss

Net als in het eerste duel tegen de Verenigde Arabische Emiraten verloor Oranje-captain Scott Edwards de toss en verkoos de tegenstander eerst te gaan batten. Dat bleek opnieuw geen nadeel voor het Nederlands elftal, zo zou blijken.

Opnieuw slaagden de Oranje-bowlers erin de runrate van de opponent betrekkelijk laag te houden. De ervaren Paul van Meekeren, speler van Gloucestershire, was met 1 voor 18 in vier overs de zuinigste van het zestal Nederlandse bowlers, waarin Bas de Leede als enige twee wickets nam.

Frylinck

Cruciaal was het wicket dat De Leede afsnoepte van Jan Frylinck, de topscorer aan de zijde van Nambië de topscorer met 43 runs. Op zijn bowlen werd Frylinck uitgevangen door Van Meekeren. Na de twintig overs, goed voor 121 runs, was de opdracht kraakhelder: Oranje moest een run per bal maken om de pot binnen te slepen.

Vikram Singh (r). Ⓒ ANP/HH

En die opdracht was welbesteed aan Max O’Dowd (35 runs) en Vikram Singh (39 runs), het openingspaar van Nederland. Vooral de 19-jarige Singh was in de eerste overs on fire en bezorgde Oranje met onder twee zessen en drie viertjes een vliegende start. Na 8.2 overs had Nederland al 59 runs bij elkaar geslagen.

Geduldige De Leede

Het verlies van Singh, hij werd uitgevangen, deerde de ploeg nauwelijks, omdat de ingekomen De Leede geduldig bleef en de ingespeelde O’Dowd prima steunde. Nadat O’Dowd run out was gegaan, leverden Tom Cooper, Colin Ackermann en Edwards weliswaar snel hun wickets in, maar Oranje had zoveel wickets achter de hand dat dit geen enkel probleem was.

Daarbij heeft de pas 22-jarige De Leede zich ontwikkeld als de nieuwe kopman van het Nederlands elftal, een kopman die welhaast in zijn eentje wedstrijden kan winnen. Samen met Tim Pringle, met twintig jaar ook nog een jonkie, besliste De Leede (30 not out), tijdens de innings van Namibië ook goed voor twee vangen, de wedstrijd aan het begin van de laatste over.