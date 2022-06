Etappezege voor Gaudu Pijnlijk: Van Aert steekt handen in de lucht, maar wint niet in Dauphiné

Wout van Aert (groene trui) denkt dat hij wint en steekt zijn handen in de lucht, maar wordt toch echt tweede. Ⓒ Screenshot Eurosport

De derde etappe van het Criterium du Dauphiné met aankomst heuvelop is een prooi geworden voor David Gaudu. De renner van Groupama-FDJ kwam in de pittige heuvelrit van van Saint-Paulien naar Chastreix-Sancy als eerste over de meet na een sprint. Wout van Aert dacht even dat hij zijn tweede ritzege te pakken had. De Belg stak zijn handen al in de lucht, maar werd toch echt tweede.