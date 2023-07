Araujo verlaat Emmen voor avontuur bij Portland Timbers

Araujo moet nog wel een medische keuring ondergaan in Portland. De 28-jarige centrumverdediger werkte de afgelopen jaren 118 duels af voor FC Emmen en trof daarin twaalfmaal doel. De 28-voudig Peruaans international was als niet-EU-speler een dure jongen voor FC Emmen, want het minimumsalaris voor een speler uit die categorie bedroeg afgelopen seizoen 422.000 euro.

Na de degradatie uit de Eredivisie heeft FC Emmen al meerdere spelers zien vertrekken. Richairo Zivkovic, Mark Diemers, Jeroen Veldmate, Keziah Veendorp, Jeff Hardeveld, Mickey van der Hart, Ben Scholte, Mart Lieder en Benjamin Bouchouari hebben allemaal een aflopend contract en het merendeel van deze spelers zal niet met FC Emmen de Keuken Kampioen Divisie ingaan. Ole Romeny tekende al een contract bij FC Utrecht, terwijl huurling Jeremy Antonisse terugkeert bij PSV.