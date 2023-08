Braziliaanse voetballegende Mario Zagallo (92) opgenomen in ziekenhuis

De toestand van de voormalige aanvaller, bondscoach, assistent-bondscoach en sportief directeur van het Braziliaanse voetbalelftal is momenteel wel stabiel, meldden de artsen. Vorig jaar belandde Zagallo nog in hetzelfde hospitaal Barra d’Or met een luchtweginfectie.

„Zijn toestand is momenteel stabiel. Hij is bij bewustzijn en kan helder nadenken. Hij krijgt geen kunstmatige beademing”, aldus de dokters die Zagallo momenteel behandelen.

Als speler en trainer wereldkampioen

Zagallo is voormalig ploeggenoot van onder anderen Pelé en Garrincha en een belangrijke figuur in de Braziliaanse voetbalgeschiedenis. Hij won als speler (1958 en 1962) en als bondscoach (1970) het wereldkampioenschap. Zagallo was de allereerste die dat verwezenlijkte. Alleen de Fransman Didier Deschamps (1998 en 2018) en de Duitser Franz Beckenbauer (1974 en 1990) deden hem dat na.

Tijdens het WK van 1994 in de Verenigde Staten, waar Brazilië zijn vierde wereldtitel veroverde, was hij assistent van bondscoach Carlos Alberto Parreira. Zagallo was van 1994 tot 1998 opnieuw bondscoach van Brazilië, maar stopte na de verloren WK-finale tegen gastland Frankrijk in 1998.