Verstappen meester in de chaos

Max Verstappen van Red Bull Racing viert feest met zijn team in de paddock na zijn overwinning van de F1 Grand Prix van Duitsland. Ⓒ ANP

HOCKENHEIM - Pas anderhalf uur na zijn triomftocht in Hockenheim kon Max Verstappen na allerlei plichtplegingen zijn teamleden bij Red Bull Racing, de topmensen van Honda en manager Raymond Vermeulen om de nek vliegen. Toen kwam ook het besef: dit was een overwinning uit het boekje. In alle hectiek tijdens een onvergetelijke Grand Prix van Duitsland liet de Limburger zich geen moment gek maken.