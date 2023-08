Jesper Karlsson meldt zich in Bologna voor keuring

Karlsson (25) is gefilmd door Italiaanse journalisten bij zijn aankomst op het trainingscomplex van de club. De aanvaller gaat een vijfjarig contract ondertekenen. Met de transfer is volgens Italiaanse bronnen 11 miljoen euro gemoeid en daarmee ligt het transferbedrag lager dan waar AZ aanvankelijk op inzette. Karlsson kwam drie jaar geleden voor 2,6 miljoen euro van Elfsborg naar AZ en heeft in Alkmaar 124 duels afgewerkt waarin hij 46 goals maakte en 33 assists verzorgde.

De Alkmaarse club heeft eerder deze zomer al ingespeeld op het te verwachten vertrek van Karlsson door Ruben van Bommel over te nemen van MVV. Voor de rechterflank wil de tweevoudig landskampioen zich versterken met Million Manhoef van Vitesse. Daarover zijn beide clubs al langdurig met elkaar in onderhandeling, maar Vitesse ligt vooralsnog dwars en hoopt een hogere transfersom uit het vuur te slepen. Hoewel er ook interesse is uit Engeland, Spanje en Italië geniet een transfer naar een Nederlandse topclub de voorkeur van de speler.

Bekijk de komst van Karlsson bij Bologna- tekst gaat verder onder de video

Karlsson is al de vierde speler die AZ deze zomer lucratief verkoopt na Sam Beukema (FC Bologna), Tijjani Reijnders (AC Milan) en Milos Kerkez (Bournemouth). Als de transfer van Karlsson definitief wordt afgerond heeft de club al circa 57 miljoen euro aan transferinkomsten deze zomer. AZ is daarmee op dit moment na Ajax de best verkopende club in deze transferwindow. Mogelijk loopt dat bedrag nog verder op. Verdediger Pantelis Hatzidiakos geniet concrete belangstelling van het Italiaanse Cagliari, terwijl in Alkmaar ook nog steeds rekening wordt gehouden met een mogelijke transfer van spits Vangelis Pavlidis, voor wie veel belangstelling bestaat.

AZ deed het zelf nog rustig aan qua versterkingen. Er zijn tot nu vijf nieuwe spelers binnen gehengeld: Denso Kasius (FC Bologna), Alexandre Penetra (Famalicao), David Möller Wolfe (Brann Bergen), Tiago Dantas (Benfica) en dus Ruben van Bommel (MVV). Met de vijf aankopen is iets meer dan 10 miljoen euro gemoeid, zodat AZ een enorme plus schrijft op de transferbalans.