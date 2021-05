Clubeigenaar Frans van Seumeren zwaait Utrecht langs de snelweg uit voor duel met Feyenoord

Zondagochtend verzamelden zich al een grote groep fans bij het stadion van FC Utrecht. Honderden supporters zwaaiden de spelers uit en staken vuurwerk af om hun club succes te wensen.

Clubeigenaar Frans van Seumeren en zijn vrouw Gonnie besloten niet bij de Galgenwaard de spelers uit te zwaaien, maar kozen een opvallendere plek in de middenberm van de snelweg. ,,Ja, we vonden het leuker om in de berm te gaan staan en daar naar ze te zwaaien’’, aldus de eigenaren.