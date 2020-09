Harde tik voor Aké en Manchester City, zuur debuut voor Zoet

Jamie Vardy was de gevierde man bij de bezoekers. Hij bracht drie treffers op zijn naam, waaronder twee succesvolle strafschoppen. James Maddison zorgde na de hattrick van Vardy voor de vierde goal van Leicester City. Youri Tielemans bepaalde in de 88e minuut de eindstand op 2-5, opnieuw uit een strafschop. Vardy was op dat moment net gewisseld.

Riyad Mahrez had Manchester City in de vierde minuut nog wel op een voorsprong gezet. De Nederlandse verdediger Nathan Aké bracht de tweede treffer van de thuisclub op zijn naam. De international van Oranje speelde de hele wedstrijd.

Met Everton heeft koploper Leicester City nu 9 punten uit 3 duels.

Zuur debuut voor Zoet

Jeroen Zoet heeft bij zijn debuut in de Serie A als doelman van Spezia verloren. Sassuolo was met liefst 4-1 te sterk voor de club uit La Spezia, die voor het eerst op het hoogste niveau in Italië uitkomt.

Jeroen Zoet beleeft een teleurstellend debuut bij Spezia. Ⓒ ANP/HH

Zoet, overgekomen van PSV, zag de bal in totaal zes keer achter zich in het doel verdwijnen. Twee keer greep de VAR echter in en werd de treffer afgekeurd.

Voormalig SC Heerenveen-speler Filip Djuricic had de bezoekers uit Sassuolo in de 12e minuut op voorsprong gezet. Na ruim een half uur maakte de Bulgaar Andrei Galabinov gelijk. Kort ervoor leek Francesco Caputo voor de 0-2 hebben gezorgd, maar na minuten van twijfel werd het doelpunt op advies van de VAR toch afgekeurd.

Na rust liep Sassuolo weg. Eerst via een door Domenico Berardi benutte strafschop, veroorzaakt door Zoet. Daarna volgden doelpunten van de Fransman Grégoire Defrel en Caputo, die kort ervoor nog een treffer geannuleerd had zien worden.

Tottenham Hotspur verspeelt zege door late strafschop

Tottenham Hotspur heeft tegen Newcastle United een zege uit handen gegeven. De bezoekers kregen in Londen in blessuretijd een strafschop nadat de bal terecht was gekomen op de hand van Eric Dier. Door de benutte strafschop eindigde het duel in 1-1. Lucas Moura zorgde in de eerste helft voor de voorsprong van de Spurs. De Braziliaan scoorde op aangeven van Harry Kane, die zijn bewaker knap uitspeelde.

Steven Bergwijn kwam in de tweede helft in het veld bij de Spurs voor de Zuid-Koreaan Heung-min Son. De thuisploeg kreeg veel kansen op een grotere marge via onder anderen Kane en Giovani Lo Celso, maar met slechts 1-0 bleef het spannend.

Al ver in blessuretijd landde de bal uit een voorzet via het hoofd van Andy Carroll op de hand van Dier, waarop de videoscheidsrechter tot een strafschop besloot. Callum Wilson benutte die en bezorgde Newcastle een punt. Kane kreeg in de slotfase wegens opmerkingen tegen de scheidsrechter nog de rode kaart.

