Zuur debuut voor Jeroen Zoet bij Spezia

Jeroen Zoet beleeft een teleurstellend debuut bij Spezia. Ⓒ ANP/HH

LA SPEZIA - Jeroen Zoet heeft bij zijn debuut in de Serie A als doelman van Spezia verloren. Sassuolo was met liefst 4-1 te sterk voor de club uit La Spezia, die voor het eerst op het hoogste niveau in Italië uitkomt.