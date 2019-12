Spelen binnen handbereik voor handbalsters Oranje

Bij een nederlaag tegen Spanje zal de klap hard aankomen, maar wat betreft kwalificatie voor Tokio 2020 ziet het er nog steeds goed uit. Dan komt Oranje tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in een poule met Zweden, Senegal en Argentinië. Zweden eindigde op dit WK als zevende, Argentinië werd zestiende en Senegal achttiende.

De laatste twee landen doen normaliter voor spek en bonen mee in OKT 1, waarvan de nummers één en twee naar de Spelen gaan.

Spanje, dat met 28-22 verrassend in de halve eindstrijd van Noorwegen won, mag in de finale van het WK handbal niet worden onderschat door Oranje.

De Spaanse Nerea Pena Ⓒ BSR Agency

Er loopt ook daar een aantal wereldtoppers rond, onder wie de 30-jarige Nerea Pena, die tot vorig jaar teamgenote was van Oranje-aanvoerster Danick Snelder bij FTC Rail-Cargo Hungaria. Ook speelde ze daar met Laura van der Heijden.

„Ik kan het nog niet bevatten dat we in de finale staan en ja, mooi om tegen Nederland te spelen. Toen ik hoorde dat ze van Rusland hadden gewonnen, was ik heel blij voor ze, want ik ken er een paar vrij goed. Maar in de finale zijn we even geen vriendinnen hoor.”