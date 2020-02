Olympische droom Schuurs komt uit dankzij Bertens

Kiki Bertens noemt Demi Schuurs de doorslaggevende factor waarom ze (naast haar olympische missie) ook de Fed Cup speelt. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Een fijn gesprek met de Chef de Mission Pieter van den Hoogenband hielp bij de beslissing van Kiki Bertens om in Tokio toch voor olympische glorie te gaan en vandaag en morgen in de Fed Cup uit te komen tegen Wit-Rusland. Maar er is een sociale component die de doorslag gaf voor de beste Nederlandse tennisster. „De doorslaggevende factor, die zit daar”, sprak Bertens gisteren met een gulle lach in de Haagse Sportcampus Zuiderpark.