Nadal verder op US Open, Swiatek nog zonder setverlies

Door de gewonnen wedstrijd, die Nadal in 2 uur en 17 minuten uitspeelde, neemt de Spanjaard het maandag op tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De twee strijden dan om een plek in de kwartfinales. Tiafoe won in drie sets van de als veertiende geplaatste Argentijn Diego Schwartzman: 7-6 (7) 6-4 6-4.

Het was de achttiende keer dat Nadal de even oude Fransman versloeg. De Spanjaard lijkt langzaam zijn vorm te vinden in New York, waar hij met slechts een wedstrijd in de benen aan de US Open begon sinds zijn opgave op Wimbledon wegens een buikspierblessure.

„Dit was met afstand mijn beste wedstrijd van het toernooi”, zei Nadal. „Ik weet dat dit het juiste moment is om mezelf te verbeteren, als ik kans wil blijven houden om verder te komen. Maar het moet nog beter de volgende keer.”

Rublev vecht zich langs Shapovalov

Andrey Rublev heeft zich ten koste van Denis Shapovalov geplaatst voor de vierde ronde. De als negende geplaatst Rus was de Canadees in een spannende vijfsetter van 4 uur en 7 minuten met 4-6 6-2 7-6 (3) 4-6 7-6 (7) de baas. In de vijfde set wordt een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

Rublev verzuimde het duel in de beslissende set bij 5-4 uit te serveren en miste op eigen opslag drie wedstrijdpunten, maar toonde veerkracht in het restant. In de supertiebreak benutte hij zijn vijfde wedstrijdpunt met een forehand die de Canadees te machtig was.

De 24-jarige Rublev - die op een grand slam nog nooit voorbij de kwartfinales is gekomen - neemt het in de volgende ronde op tegen de Brit Cameron Norrie, die Holger Rune uit Denemarken met 7-5 6-4 6-1 kansloos liet.

De als derde geplaatste Carlos Alcaraz kende op zijn beurt weinig problemen met de Amerikaan Jenson Brooksby, die met 6-3 6-3 6-3 werd verslagen.

Swiatek nog zonder setverlies

Iga Swiatek heeft de vierde ronde bereikt. De Poolse nummer 1 van de wereldranglijst won in twee sets van de Amerikaanse Lauren Davis: 6-3 6-4.

Davis is de nummer 105 van de wereldranglijst. De Amerikaanse verloor meteen haar eerste opslagbeurt en dat kostte haar de eerste set. In de tweede set liep ze uit naar een 4-1-voorsprong. Swiatek knokte zich echter terug en won vijf games op rij.

De 21-jarige Poolse is na drie ronden nog zonder setverlies. In de vierde ronde neemt ze het op tegen de Duitse Jule Niemeier. Die versloeg in twee sets de Chinese Qinwen Zheng (6-4 7-6 (5)).

Swiatek vond dat ze niet op haar best was geweest in de partij in het Louis Armstrong Stadion. „Ik kon mijn ritme niet vinden”, zei ze in het interview op de baan. „Ze speelde heel anders dan alle andere speelsters, heel slim. Ik ben behoorlijk blij dat ik uiteindelijk de punten kon maken. Ik probeer van iedere partij te genieten, ook als die niet perfect gaat. Ik ga ervoor en probeer oplossingen te vinden in elke situatie.”

Kvitova klopt Muguruza

Petra Kvitova heeft zich ten koste van Garbiñe Muguruza verzekerd van een plek in de vierde ronde van de US Open. De als 21e geplaatste Tsjechische, die twee wedstrijdpunten overleefde, won het duel tussen de twee grandslamkampioenes met 5-7 6-3 7-6 (10). In de derde set wordt bij 6-6 een tiebreak tot de tien punten gespeeld.

In de spannende supertiebreak benutte Kvitova pas haar vierde wedstrijdpunt, waarna ze haar emoties niet de baas was. Ze had zich in de derde set teruggeknokt na een achterstand van 5-2.

De partij duurde 2 uur en 38 minuten. Kvitova maakte 109 punten, Muguruza één minder.

Voor de 32-jarige Kvitova, de nummer 21 van de wereld, is het de eerste keer sinds de US Open van 2020 dat ze de tweede week van een grand slam weet te halen. Dit jaar won de tweevoudig Wimbledonkampioene pas drie wedstrijden op de grandslamtoernooien.