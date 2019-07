Hassan scherpt Europees record op 5000 meter aan

Hassan was in Londen aangekondigd als de topattractie. Ze liep eerder deze maand in Monaco een wereldrecord op de Engelse mijl (4.12,33) en scherpte eind juni in Eugene met de vierde tijd ooit gelopen het Europees record op de 3000 meter aan (8.18,49).

Verkrampt

Hassan liep vorig jaar in Rabat een Europees record op de 5000 meter van 14.22,34. Het lukte haar in Londen om enkele tienden van die toptijd af te snoepen, maar de eigenzinnige atlete had vast op meer gehoopt. Hassan trok in de race na 3600 meter door en schroefde het tempo op, maar in de slotfase verkrampte ze en zag ze twee Keniaanse atletes voorbijkomen. Hellen Obiri won in 14.20,36, Agnes Tirop werd tweede in 14.20,68. Het wereldrecord van de Ethiopische Tirunesh Dibaba uit 2008 (14.11,15) bleef buiten bereik.

Hassan vertelde na de race dat ze nog vermoeidheid voelde van de mijl in Monaco. „Ik ging zo hard als ik kon, maar ik ben nog steeds moe. Zowel lichamelijk als geestelijk. Toch loop ik een persoonlijk record en daar ben ik wel blij mee. Het is nu zaak dat ik ga uitrusten en aan mijn uithoudingsvermogen ga werken om goed voorbereid aan de start te komen van de WK in Doha.”

Voor die titelstrijd dit najaar in de hoofdstad van Qatar heeft ze zich geplaatst op drie afstanden: 1500, 5000 en 10.000 meter. Ze loopt in principe de twee langste afstanden.