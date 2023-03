Geen aflossingsfinale voor shorttrackers: ’Het team is nu geen machine’

Knegt had eerder gemopperd dat er te veel in wisselende samenstellingen is gereden dit seizoen. „Het team moet een machine zijn en dat is het nu niet”, zei hij nadat hij met Itzhak de Laat, Friso Emons en Jens van ’t Wout als derde was geëindigd in de halve finale, na een communicatiefout bij een wissel. Dat kwam omdat De Laat dacht dat Emons was gevallen, maar niet had gezien dat die al had afgelost aan Knegt. „Ik zette de wissel op, maar Itzhak was er niet”, zei Knegt.

Dat soort fouten kunnen volgens Knegt worden vermeden als de aflossing in de laatste wedstrijden structureel met dezelfde ploeg rijdt. „Daar heeft hij misschien wel een punt”, reageerde Kerstholt. „Maar ik moet ook nieuwe dingen proberen en nieuwe jongens kansen geven.”

De domper op de aflossing was het sluitstuk van een verder succesvolle dag op de WK shorttrack. Nederland veroverde vijf medailles, waarvan twee keer goud met Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer en zorgde voor een volledig oranje podium op de 500 meter. „Je eindigt met de relay mannen en dat blijft dan hangen. Dat is altijd dubbel”, zei Kerstholt over de teleurstelling. „Het moet niet te veel invloed hebben.”