Grote favoriet Sifan Hassan overtuigend naar olympische finale 5000 meter

Hassan verschool zich het grootste deel van de race achterin het veld en schoof pas in de laatste 600 meter op naar voren. Met nog 200 meter te gaan versnelde ze en liep ogenschijnlijk ontspannen naar de winst. De Keniaanse Agnes Jebet Tirop finishte als tweede in 14.48,01. De Ethiopische Senbere Teferi werd derde in 14.48,31.

Hassan deed ook mee aan de Spelen van Rio in 2016, maar kon toen geen medaille veroveren. Ze eindigde als vijfde in de finale van de 1500 meter en strandde in de series van de 800 meter. Inmiddels is ze een van de beste hardloopsters van de wereld op zowel de midden- als lange afstanden. Haar doel in Tokio is goud op 5000 en 10.000 meter.

Mogelijk doet ze ook nog de 1500 meter, haar favoriete afstand. Hassan liet in aanloop naar Tokio doorschemeren dat ze het lopen van drie afstanden niet uitsloot. Nooit eerder heeft een atleet zich gewaagd aan de combinatie van 1500, 5000 en 10.000 meter op één toernooi.

Diane van Es, de tweede Nederlandse deelnemer op de 5000 meter, werd in de series uitgeschakeld. De 22-jarige Rotterdamse eindigde als 16e in haar heat in 15.47,01, bijna 40 seconden boven haar persoonlijk record.

4x400 meter gemengd

De Nederlandse estafetteploeg heeft zich bij de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de finale van het nieuwe onderdeel 4x400 meter gemengd. Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela liepen in hun serie naar de tweede plaats in een dik Nederlands record van 3.10,69. Alleen het Poolse kwartet was sneller.

De tweede plaats betekende een rechtstreekse doorgang naar de finale op zaterdag.

Dobber opende sterk en hielp Klaver aan de leiding. Zij kon de koppositie niet vasthouden en zag vlak voor de wissel een Poolse voorbijkomen. De Witte en Angela consolideerden de tweede plek kundig. De tijd was veel beter dan het oude Nederlandse record. Het Oranje-viertal haalde er ruim 7 seconden af.

Jessica Schilder

Kogelstootster Jessica Schilder heeft een teleurstellend debuut gemaakt op de Olympische Spelen in Tokio. De 22-jarige Volendamse presteerde onder haar kunnen in het Olympisch Stadion en wist zich met haar beste afstand van 17,74 bij lange na niet te kwalificeren voor de finale.

De beste twaalf plaatsten zich voor de eindstrijd, Schilder eindigde als negentiende. Haar persoonlijk record van 18,77 ligt ruim een meter verder dan de beste stoot die ze in Tokio in huis had. De Chinese Lijiao Gong kwam het verst in de kwalificaties met een afstand van 19,46 meter.