Tegenpolen in alles Uitgesproken Max Verstappen en Lewis Hamilton gooien geen extra olie op het vuur

Lewis Hamilton en Max Verstappen op de persconferentie. Ⓒ ANP/HH

ABU DHABI - In de Verenigde Arabische Emiraten wordt de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid gevierd. ’Natie van de vrede’, staat er vrij vertaald op matrixborden langs de snelweg. Tussen Red Bull en Mercedes is het op het Yas Marina Circuit eerder oorlog. Max Verstappen en Lewis Hamilton blijven er – in ieder geval in aanloop naar dé Formule 1-race van de afgelopen jaren – ogenschijnlijk koel onder.