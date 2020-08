Verstappen start 70th Anniversary GP vanaf vierde plek

De Nederlander doet dat als enige van de top-10 op harde band. Valtteri Bottas verzekerde zich voor de dertiende keer in zijn carrière van pole postion, met 0,063 seconde voorsprong op zijn ploeggenoot Lewis Hamilton. De derde startpositie is verrassend voor Nico Hülkenberg, die voor Racing Point uitkomt.

Verstappen begon Q1 op de zachte band en verzekerde zich achter Bottas, Hamilton en ploeggenoot Alexander Albon als vierde voor Q2. Via de boordradio liet de Limburger weten dat het behoorlijk waaide op de baan, wat in deze auto’s aardig tricky kan zijn.

Incident Russell-Ocon

Na de eerste achttien minuten viel het doek voor Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen en Kimi Räikkönen. George Russell werd halverwege Q1 gehinderd door Esteban Ocon, waarna de wedstrijdleiding liet weten dat dat na de kwalifiicatie onderzocht gaat worden.

Beide coureurs begonnen wel aan Q2, die Verstappen als enige van de vijftien overgebleven rijders op de harde band startte. De Limburger verzekerde zich via de negende tijd voor de laatste sessie, die naast Ocon en Russell ook door Romain Grosjean, Carlos Sainz en Sebastian Vettel niet gehaald werd.

Verstappen noteerde vrijdag in de eerste twee trainingen respectievelijk de derde en vierde tijd, waarmee hij content was. Eerder op de zaterdagmiddag klokte hij de zevende tijd in de derde vrije training. Dat hij in sector 2 werd gehinderd door Lance Stroll, wekte irritatie bij de Limburger.

In de strijd om het wereldkampioenschap staat Verstappen op een derde plaats, achter koploper Hamilton en Bottas. Het gaatje naar de Fin is ’maar’ zes punten, de eerste achtervolger van Verstappen (Lando Norris) heeft zestien punten minder dan de Red Bull-coureur.

Vorige week startte Verstappen ook vanaf de tweede startrij op Silverstone, toen vanaf de derde plek. Hij finishte uiteindelijk als tweede tijdens de GP van Groot-Brittannië. De zogeheten ’70th Anniversary Grand Prix’ is de vijfde van dit seizoen en begint zondag om 15.10 uur. Volgende week verhuist het Formule 1-circus naar Spanje.

