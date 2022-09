Brobbey geeft bij Jong Oranje visitekaartje af in België

Al in de 14e minuut kwam Jong Oranje op voorsprong dankzij Brobbey. De spits van Ajax speelde zich vrij tussen twee tegenstanders en schoof de bal langs doelman Maarten Vandevoordt. Vlak voor rust liep Nederland verder uit, opnieuw door Brobbey. Nu kopte hij na een knappe aanval raak uit een voorzet van Mitchel Bakker. Er waren in het eerste deel meer mogelijkheden voor Jong Oranje. Zo zag Jurgen Ekkelenkamp een kopbal net naast gaan en stuitte Quinten Timber op de Belgische keeper.

Gravenberch

Met nog iets meer dan een kwartier te gaan kwamen de Belgen op 1-2 door een treffer van Olivier Deman. Middenvelder Ryan Gravenberch en spits Brobbey stonden in de basis bij Jong Oranje. Ze zijn inmiddels opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal voor de A-selectie, die zondag in de Nations League tegen België speelt. Ze werden daarom na een uur vervangen en sluiten zaterdag aan bij het ’grote’ Oranje.

Bekijk ook: Brobbey en Gravenberch sluiten aan bij Oranje

Sven Botman van Newcastle United ontbreekt deze interlandperiode bij Jong Oranje. De verdediger heeft te kennen gegeven zich in deze fase op zijn club uit de Premier League te willen richten. Jong Oranje is in voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat volgend jaar wordt gespeeld in Roemenië en Georgië. Dinsdag speelt het team nog een oefenwedstrijd in en tegen Roemenië.