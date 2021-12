Sifan Hassan niet uitgeroepen tot wereldatlete van het jaar

Video

'Verzoening André Hazes en Monique vóór de kerst!'

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze keer over André Hazes. Vergeeft zijn ex Monique hem voor de tweede keer? Ook vertelt Evert alles over de breuk tussen Katja Schuurman en Freek van Noortwijk.