TD Tim Gilissen en bestuursvoorzitter Hans Bredewoud vertrekken bij Heracles Almelo

„De afgelopen drie jaren heb ik met hart en ziel mijn inhoudelijke bijdrage geleverd aan de sportieve successen van Heracles Almelo”, laat Gilissen weten. „Daar zitten vele mooie momenten bij. Na de recente degradatie zijn het bestuur en ik samen tot de conclusie gekomen de weg vrij te maken voor een spoedige terugkeer van de club in de Eredivisie.”

Bredewoud was sinds 2017 als bestuursvoorzitter actief in Almelo. Bredewoud laat weten: ,,Alle jaren heb ik me met ziel en zaligheid voor onze club ingezet. Het afgelopen seizoen kenmerkte zich door uitersten en tegenstellingen. Met z’n allen hebben we er alles aan gedaan om de club te behoeden voor degradatie. Tot onze spijt is dat helaas niet gelukt. Uit de grond van mijn hart wens ik de club, de supporters en de sponsoren sportieve voorspoed voor de toekomst en een spoedige terugkeer in de eredivisie.”

Heracles Almelo leek zich dit seizoen eenvoudig te handhaven, maar in de slotfase van het seizoen ging het helemaal mis. Tijdens de laatste speelronde ging de ploeg onderuit tegen Sparta en moest het via de play-offs zich zien te handhaven. Dat ging zonder de ontslagen Frank Wormuth direct mis tegen Excelsior.