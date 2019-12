Ajax ook aan de top in Elftal van de Week

RKC sluit de eerste seizoenshelft af als hekkensluiter, maar gaat wel met vertrouwen het nieuwe jaar in. De club uit Waalwijk versloeg in eigen huis mede-promovendus FC Twente met 3-0, met dank aan Stijn Spierings, die twee treffers voor zijn rekening nam.

Winterkampioen

Het leek er even op of Ajax vergeten was hoe het moest winnen. Na twee nederlagen op rij in de Eredivisie, herpakten de Amsterdammers zich weer tegen ADO Den Haag met een klinkende 6-1 zege.

Hakim Ziyech (r) naast trainer Erik ten Hag Ⓒ ANP Sport

Trainer Erik ten Hag legde het vertrouwen in de Ajax-jeugd en dat betaalde zich uit. Ryan Gravenberch maakte zijn eerste officiële Ajax-goal en als kers op de taart heeft hij daarmee ook een plek in het Elftal van de Week in de wacht gesleept. Joël Veltman, Lisandro Martinez en Hakim Ziyech vergezellen hun17-jarige teamgenoot.

Opmars

Feyenoord zakte na een slechte seizoensstart ver weg op de ranglijst, maar onder trainer Dick Advocaat zijn de Rotterdammers bezig aan een opmars. Feyenoord is mede dankzij de overwinning op FC Utrecht (1-2) terug te vinden op plek vijf.

Orkun Kökcü viert zijn doelpunt met trainer Dick Advocaat. Ⓒ ANP Sport

In De Galgenwaard liet Orkun Kökcü zich van zijn beste kant zien. De middenvelder voelt zich lekker onder de oude oefenmeester en begint nu ook te scoren voor Feyenoord. Mede dankzij zijn wonderschone goal is Kökcü opgenomen in het Elftal van de Week.

Ajax-duo

Twee oud-Ajacieden laten zich zien in het hoge noorden. FC Groningen is maar al te blij met Kaj Sierhuis, die met twee goals tegen FC Emmen (2-0) de man van de wedstrijd was, en Deyovaisio Zeefuik, die de hele wedstrijd door de rechterflank bestrijkt.

Zie hier het volledige Telesport Elftal van de Week:

Janis Blaswich (Heracles - 7,5); Deyovaisio Zeefuik (Groningen - 7,5), Robin Pröpper (Heracles - 7,5 ), Joël Veltman (Ajax - 7,5), Lisandro Martinez (Ajax - 7,5); Abdou Harroui (Sparta - 7,5), Stijn Spierings (RKC - 7,5), Ryan Gravenberch (Ajax - 7,5); Hakim Ziyech (Ajax - 7,5), Kaj Sierjhuis (Groningen - 8), Orkun Kökcü (Feyenoord - 7,5).

Voetballer van het Jaar

Aan het eind van het seizoen mag één speler zichzelf de Voetballer van het Jaar noemen. Vooralsnog gaat AZ-smaakmaker Calvin Stengs aan kop. De linkspoot wordt echter op de voet gevolgd door twee Ajacieden: Ziyech en Daley Blind. Teun Koopmeiners, teamgenoot van Stengs bij AZ, is ook nog in de race. De top vijf wordt afgesloten door een van de aanvoerders van Sparta: Bryan Smeets.