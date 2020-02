Doelman Jasper Cillessen langer aan de kant bij Valencia

Cillessen kwam voor het laatst op 7 december in actie. In het duel met stadgenoot Levante moest hij zich na een klein half uur laten vervangen met een kuitblessure. Die kostte hem onder meer het Champions Leagueduel met zijn oude club Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Na herstel gaf trainer Albert Celades de voorkeur aan de Spaanse doelman Jaume Domènech. In het bekerduel met Logroñes mocht Cillessen eind januari weer eens aan de bak, maar hij blesseerde zich tijdens de warming-up. Sindsdien zat hij ook niet meer op de bank.