Blunder: TOP Oss moet duel overspelen omdat geschorste speler Toshio Lake meedeed

TOP Oss kwam er pas na het duel achter dat het een administratieve fout had gemaakt. "De club kan dan ook niet anders dan zowel tegenstander AZ als onze eigen supporters, sponsoren en vrijwilligers haar excuses aanbieden", aldus de club, die tegen Jong AZ juist de vijfde overwinning van het seizoen had geboekt.

De clubs zijn nu samen met de KNVB op zoek naar een nieuwe datum. De wedstrijd wordt dan opnieuw gespeeld. TOP Oss staat met 16 punten uit zestien wedstrijden op de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

AZ wil overspelen

Lake had een gele kaart gekregen in de laatste wedstrijd van vorig seizoen. De aanvaller speelde toen in dienst van MVV Maastricht tégen TOP Oss. Lake stapte in de zomer over naar Oss en kreeg dit seizoen vooralsnog vier gele kaarten. Na vijf gele kaarten volgt automatisch één wedstrijd schorsing. Omdat kaarten uit het slot van vorig seizoen blijven meetellen, had Lake tegen Jong AZ aan de kant moeten blijven. Hij deed echter 75 minuten mee en had ook een belangrijk aandeel in de openingstreffer.

Volgens een woordvoerder van de KNVB had AZ kunnen besluiten om de uitslag te laten staan. De Alkmaarders willen de wedstrijd echter overspelen. Lake is bij de volgende wedstrijd van TOP Oss alsnog geschorst. De 21-jarige spits maakte dit seizoen in dertien wedstrijden drie doelpunten.