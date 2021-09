Premium Het beste van De Telegraaf

Met Memphis Depay aan het stuur pakt Oranje pole position

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Memphis Depay heeft zijn hattrick te pakken nadat hij koppend voor de 4-0 heeft gezorgd. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Twee dagen nadat Max Verstappen het oranjegekleurde Zandvoort betoverde, heeft het Nederlands elftal – met Memphis Depay aan het stuur – op indrukwekkende wijze pole position veroverd in Groep G. Op het hobbelige circuit richting Qatar liet de leider van Oranje weten over hetzelfde ijzersterke vertrouwen in zichzelf en het team te beschikken als Verstappen. En dat bleek tegen koploper Turkije, dat in de Johan Cruijff ArenA met een flitsende inhaalactie in de eerste bocht al werd gepasseerd in de WK-kwalificatiestand: 6-1.