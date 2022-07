Van Aert laat iedereen zijn hielen zien en wint achtste Tour-etappe

„Het was een behoorlijk pittige slotklim”, hijgde Van Aert kort na de finish. „Pogacar werd goed afgezet door zijn ploeg, maar ik wachtte op het goede moment om te gaan en dat pakte goed uit. Op het eind werd het weer vlakker en daar lagen de grootste kansen in de sprint”, straalde de man die ook nog altijd de groene trui om zijn schouders heeft. „Daarvoor lagen de punten vandaag voor het oprapen.”

Bauke Mollema, van wie wel wat aanval werd verwacht vandaag, zat bij de start vooraan in het peloton, maar het eerste gaatje werd geslagen door de Italiaan Kristian Sbaragli. Hij werd echter snel bijgehaald. Kort daarop slaagde een groepje van drie renners er wel in om een lange vlucht vooruit te maken. De Italiaan Mattia Cattaneo, Belg Frederik Frison en Engelsman Fred Wright waren vertrokken en het peloton volgde tientallen kilometers lang op twee en later drie minuten.

Vroege valpartij

Bij een vroege valpartij in de koers was Pogacar betrokken, maar de leider in de koers kon zijn weg vervolgen. Dat gold uiteindelijk niet voor de Italiaan Gianni Moscon en de Amerikaan Kevin Vermaerke. Beiden moesten in de remmen knijpen. Laatstgenoemde leek last van zijn sleutelbeen te hebben. De eerste tussensprint werd gewonnen door Wright, het eerste bergpunt van de dag was voor Frison. Hij kwam als eerste boven op de Côte de Maréchet, een berg van de vierde categorie. De tweede beklimming van de dag, de Côte des Rousses (eveneens vierde categorie), werd eveneens een prooi voor Frison.

Kevin Vermaerke moest de strijd staken na een valpartij. Ⓒ ANP/HH

Op zestig kilometer van de eindstreep hield de Belg het voor gezien. Cattaneo en Wright hielden een voorsprong van zo’n twee minuten op het peloton en op de voorlaatste klim was het de Italiaan weer die een puntje mocht bijschrijven in de strijd om de bolletjestrui, die nog altijd stevig om de schouders van de Deen Magnus Cort zit. Op twintig kilometer van de finish, op weg naar de slotklim, hadden de twee koplopers nog een dikke minuut voorsprong op het peloton.

De drie vluchters: Mattia Cattaneo, Frederik Frison en Fred Wright Ⓒ ANP/HH

Met nog zo’n vijf kilometer te gaan, aan de voet van de finaleklim (Côte du Stade olympique) loste Wright Cattaneo en slonk zijn voorsprong op het peloton steeds verder tot hij uiteindelijk ingerekend werd. Alle favorieten zaten bij het ingaan van de finale vooraan. Van Aert toonde zich in de laatste kilometers bergop uiteindelijk de sterkste, door Matthews en Pogacar na een geweldige jump achter zich te houden. Zondag volgt een etappe met onder meer twee cols van de eerste categorie, daarna is er een dag rust voor de Tour-karavaan.

