AZ-trainer had aanwinst Clasie bijna van tribune gehaald

Fredrik Midtsjø, één van de controleurs op het Alkmaarse middenveld, kreeg in de warming-up last van zijn rechterbovenbeen. AZ-trainer Arne Slot: „We hebben lang gekeken of het verantwoord was om met Fredrik te starten. Uiteindelijk hebben we in gezamenlijk overleg besloten om hem te laten spelen.”

In de tussentijd realiseerde Slot zich dat hij geen middenvelder meer op de bank had zitten, indien Midtsjö daadwerkelijk was afgehaakt: „Dan had Idrissi gespeeld, had Calvin op het middenveld gespeeld en hadden we amper meer kunnen schuiven met spelers. Vandaar dat we even moesten gaan schakelen.”

Fredrik Midtsjø (links) wordt gedwarsboomd door Gustav Berggren. Ⓒ BSR Agency

In één van die schakelmomenten kwam Clasie, de kersverse AZ-aanwinst voor wie aanvankelijk geen plekje in de wedstrijdselectie was weggelegd, ter sprake. „Het was een overweging om Jordy alsnog op de bank te zetten, ten koste van Ferdy Druijf,„vertelde Slot, die op zijn bank wel over voldoende aanvallers beschikte.

Een kwartier voor tijd dreigde de hamstring van Midtsjø het alsnog te begeven en werd de Noorse terriër naar de kant gehaald. Teun Koopmeiners, die het duel als middenvelder begon maar inmiddels naar het centrum van de defensie was verkast, nam vervolgens weer de plek van Midtsjø in. Clasie nam het vanaf de tribune ter kennisgeving aan.

Bekijk ook: Europa League lijkt nog ver weg voor AZ