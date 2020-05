Blind: ’Spelers Ajax solidair’

„Ja, wij zijn solidair. De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren.”

Op dit moment wordt verder uitgewerkt of het alleen een percentage over de maanden maart, april, mei en juni betreft of dat het geldt tot er weer publiek bij de wedstrijden welkom is.

De spelersraad van Ajax wordt naast Blind gevormd door André Onana, Klaas-Jan Huntelaar, Hakim Ziyech, Nicolas Tagliafico, Joël Veltman en Dusan Tadic.