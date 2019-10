Bertens na opgave: ’Ik zit er helemaal doorheen’

Kiki Bertens moest opgeven in haar partij tegen Belinda Bencic op de WTA Finals. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - „Het houdt een keer op. Mijn lichaam heeft veel te verduren gehad.” Dat zegt Kiki Bertens nadat ze in de laatste groepswedstrijd van de WTA Finals tegen de Zwitserse Belinda Bencic moest opgeven in de tweede set. „Ik had last van mijn buik en kon me niet meer goed strekken. Ik denk dat het een virus is. In combinatie met de vermoeidheid ging het niet meer.”