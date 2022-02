Trainer Roger Schmidt verrast directie en spelersgroep PSV met besluit

,,Ik heb de interlandbreak benut om over mijn toekomst als trainer na te denken en ben tot deze beslissing gekomen”, verklaarde Schmidt. ,,Ik heb dat de directie kenbaar gemaakt. Er komen enorm belangrijke weken aan. Daar kunnen we ons, nu er duidelijkheid over mijn positie is gekomen volledig op focussen.”

Schmidt benadrukt dat hij zijn werk bij PSV met veel plezier af zal maken. ,,Ik ben er nog steeds trots op dat ik hoofdcoach ben van deze prachtige club. Met de selectie wil ik het seizoen op een succesvolle en prachtige manier afsluiten”, aldus de trainer van de club die nog strijdt om de titel, de beker en het winnen van de Conference League. De trainer, die een paar maanden geleden nog een aanbieding van Red Bull Leipzig naast zich neerlegde, zegt puur op gevoel te hebben gekozen.

Leiding verrast

De spelersgroep van PSV is voor de ochtendtraining op de hoogte gesteld van het besluit. Volgens Olivier Boscagli gebeurde dat in een kleine meeting, vlak voor de spelers het veld op gingen. ,,We waren verrast, maar in wezen verandert er niets”, zei de Franse verdediger in een kort onderhoud met ESPN. ,,Schmidt zei dat hij nog iets wil winnen met PSV. Dat willen we allemaal.”

Met het naar buiten brengen van het besluit verraste Schmidt ook de technische leiding van PSV. Technisch directeur John de Jong verklaarde vorige week nog dat hij een beslissing over het al dan niet aanblijven van Schmidt pas ergens in het voorjaar verwachtte. Maar de Duitser besloot dus al veel eerder duidelijkheid te verschaffen.

Juist de laaste weken leek het de andere kant op te gaan. Schmidt verklaarde onder meer dat hij de afstand met Ajax elke transferperiode kleiner zag worden. Dat was twee dagen voor de topper, die PSV met 1-2 verloor.