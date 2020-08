FC Utrecht-aanwinst Eljero Elia doet aangifte na racistische dreigtweet

Eljero Elia raakte enthousiast van FC Utrecht en is nu speler van de club. Ⓒ FC UTRECHT

UTRECHT - Eljero Elia (33) had zich zijn terugkeer naar Nederland anders voorgesteld. De buitenspeler volgde zijn hart en kwam een tweejarige verbintenis met FC Utrecht overeen, maar kort na de bekendmaking van de transfervrije overstap van Istanbul Basaksehir naar de domstad was hij het mikpunt in een racistische dreigtweet van een vermeende FC Twente-fan. Op het moment dat de handtekening onder zijn contract bij FC Utrecht nog niet droog was, besloot Elia al het bericht op social media niet over zijn kant te laten gaan. ,,Ik ga aangifte doen”, zegt de 30-voudig international resoluut.