LIVE: PSV heeft geen kind aan Galatasaray

De Oranje-international neemt de plaats in van de Belg Yorbe Vertessen, die in Istanbul tot de reserves behoort. Trainer Roger Schmidt heeft verder geen wijzigingen aangebracht in het basisteam, dat vorige week begon aan de succesvolle thuiswedstrijd tegen de Turkse ploeg (5-1).

Gakpo fungeerde in de eerste wedstrijd tegen Galatasaray als invaller. Schmidt gaf voor dat duel nog de voorkeur aan spelers die de hele voorbereiding bij PSV hadden meegedaan. Gakpo sloot later bij de Brabantse selectie aan vanwege zijn EK-deelname.

Schmidt en zijn selectie reisden maandag al naar Turkije om te wennen aan het warme weer. Aan het begin van de voetbalavond in Istanbul wees de thermometer ongeveer 30 graden Celsius aan.

De return is niet in het stadion van Galatasaray, maar in dat van Basaksehir. De grasmat in het eigen onderkomen van Galatasaray is niet op tijd klaar om erop te spelen.

Als PSV de volgende ronde bereikt, is daarin Celtic of FC Midtjylland de tegenstander.