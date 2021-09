Emma Raducanu: ’Heb bewezen dat iedereen een grandslam kan winnen’

„De toekomst van het vrouwentennis is geweldig, net als de breedte. Ik heb denk ik aangetoond dat alle speelsters in het schema kans hebben om te winnen”, zei de tiener, die via de kwalificaties was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Ze is de eerste qualifier ooit die een grandslam weet te winnen.

„Bedankt New York, vanaf de eerste kwalificatiewedstrijd heb ik me thuis gevoeld. Jullie hebben me door moeilijke momenten heen gesleept.”

Raducanu maakte grote indruk met haar krachtige groundstrokes en kwam in de tweede week van de US Open over als een speelster die al jaren op het hoogste podium acteert. „Hopelijk hebben Leylah en ik een goede prestatie geleverd”, zei ze met enige twijfel in haar stem, kort nadat ze de partij op haar derde wedstrijdpunt had afgemaakt met een ace.

Feicitaties van Leylah Fernandez voor Emma Raducanu. Ⓒ AFP

„Leylah blijft altijd vechten en ik wist dat ik diep moest gaan. In de laatste game bad ik dat ik geen dubbele fout zou slaan. Ik moest in het moment blijven en me focussen.”

Fernandez stond tijdens de prijzenceremonie stil bij de bijzondere dag voor de stad New York. Precies twintig jaar geleden werd de stad getroffen door terroristische aanslagen. „Ik hoop dat ik in mijn loopbaan net zo veerkrachtig kan zijn als de stad New York”, sprak de Canadese emotioneel, waarna ze luid applaus ontving.