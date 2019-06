Hersenschudding, breuken in arm, pols en ribben Van der Mark (video)

Michael van der Mark crasht zwaar in de tweede vrije training voor het WK Superbike in het Italiaanse Rimini. Ⓒ Screenshot

RIMINI - „Hij is gelukkig redelijk in orde, ondanks de verwondingen”, reageerde teambaas Paul Denning van Pata Yamaha na de zware crash van motorcoureur Michael van der Mark in de tweede vrije training voor het WK Superbike in Rimini. Daarbij liep hij een hersenschudding op, breuken in zijn rechteronderarm en pols en twee gebroken ribben.