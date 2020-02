Max Verstappen ook vrijdag in actie

Max Verstappen staat woensdag en vrijdag ingeroosterd om zoveel mogelijk rondjes te rijden in de RB16.

door onze Telesportredactie - De Formule 1-testdagen zijn deze week in Barcelona. Het is voor de tien teams de kans om zes dagen lang (twee keer drie) de nieuwe auto’s zo goed mogelijk te leren kennen in aanloop naar de eerste race van het seizoen, op 15 maart in Australië.