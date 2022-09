Gehavende Van Vleuten grijpt in extremis wereldtitel wielrennen

De Nederlandse ploeg begon al flink gehavend aan de wegwedstrijd. Annemiek van Vleuten was natuurlijk woensdag gevallen tijdens de mixed relay, waarbij ze een breukje in haar elleboog opliep. Hierdoor kon ze verre van haar volledige capaciteiten benutten.

Daarbij kwam vlak voor de start het bericht dat Demi Vollering positief had getest op corona. „Ik voel me ongelooflijk verdrietig omdat ik het WK moet missen. Ik was klaar voor de koers, maar donderdag voelde ik me ziek en bij een sneltest bleek ik positief op corona. Ik wens mijn ploeggenoten veel succes”, schreef Vollering op Twitter. Het is voor de Nederlandse ploeg te hopen dat het virus zich niet verder (heeft) verspreid. Vrijdag miste Mick van Dijke om diezelfde reden al de wegwedstrijd bij de beloften.

Vroeg in de race werd dan ook nog eens Shirin van Anrooij in de problemen gemeld. De 20-jarige was op papier een van de kandidaten voor de beloftentitel (renners onder de 23 jaar aan het begin van het seizoen), maar had het al snel moeilijk. Vooraan reed ondertussen een groepje met daarbij de Britse Elynor Bäckstedt. Haar jongere zusje Zoë had eerder op de dag de wereldtitel bij de junioren bemachtigd met een voorsprong van ruim twee minuten, nadat eerder deze week al met eenzelfde overmacht de tijdrit had gewonnen. Nienke Vinke haalde daar voor Nederland brons.

Nederland afwezig

Mede door de gehavende status nam de Oranje-ploeg niet het gewicht van de koers op zich, iets dat de voorbije jaren steevast gebeurde. Italië controleerde in het peloton, terwijl de meeste aanvallen kwamen vanuit het Australische kamp. Bij het ingaan van de een na laatste ronde reed Sarah Roy dan ook voorop. De thuisrijdster begon - in de striemende regen - met minieme marge aan de voorlaatste beklimming van scherprechter Mount Pleasant, maar werd haast direct overrompeld.

De koers ontplofte vooraan en de Nederlandse vrouwen konden niet mee. De Duitse Liane Lippert en de Italiaanse Elisa Longo Borghini waren de twee sterksten, maar even na de klim kwam er een drietal aansluiten. Een groep met daarbij de Nederlanders volgde op ruim een halve minuut. Met behulp van de Australiërs kwam die groep snel terug op het vijftal, waar de samenwerking niet goed was en dus waren weer kansen voor Marianne Vos. Van Vleuten en Ellen van Dijk offerden hun kansen op voor de drievoudig wereldkampioen.

Echter herhaalde het beeld van de ronde ervoor zich. Vooral Lippert maakte indruk. Ze kreeg Longo Borghini, Ashleigh Moolman-Pasio, Katarzyna Niewiadoma en Cecilie Uttrup Ludwig mee. Van Vleuten bleek ondanks haar inspanning voor Vos toch sterker dan de kopvrouw en zat in het groepje kort erachter. De vijf vooraan werkten echter weer niet goed samen en dus schoof het hele veld langzaam weer in elkaar.

Late uitval

Van Vleuten had nog een late uitval in huis en ging op zo’n 700 meter er vandoor. Niemand reageerde en dus soleerde de Nederlandse naar de winst voor de Belgische Lotte Kopecky. Silvia Persico reed voor Italië naar het brons. Niamh Fisher-Black werd twaalfde en daarmee was de Nieuw-Zeelandse de beste belofte.

Het is voor Van Vleuten de tweede wereldtitel ooit en de bekroning van een ongelooflijk sterk seizoen. Ze won al de Giro, Tour en Vuelta en zegevierde ook in enkele grote eendagswedstrijd.