Ajax ziet door gelijkspel bij Eagles landstitel steeds verder uit zicht raken

Na de verloren Klassieker nam Heitinga geen halve maatregelen. De trainer gaf onomwonden aan ontevreden te zijn over Owen Wijndal en gunde op de linksbackplaats Youri Baas zijn ongelukkige basisdebuut. Omdat Steven Bergwijn na de lichte knieblessure, die hem zijn interlandweek bij Oranje kostte, nog geen hele wedstrijd kon spelen, verhuisde Dusan Tadic naar de linksbuitenplaats en kreeg Brian Brobbey een nieuwe kans in de spits.

Met de centrumaanvaller was direct de gevaarlijkste man aan Amsterdamse zijde genoemd. Aangespeeld door Kenneth Taylor bezorgde Brobbey de bal bij Klaassen, die zijn inzet net van richting zag worden veranderd. Na een assist van Dusan Tadic vond hij Jeffrey de Lange op zijn weg. En weer in stelling gebracht door Taylor schudde Brobbey zijn directe tegenstander Jamal Amofa van zich af, maar kwam Eagles-doelman De Lange weer als overwinnaar uit de strijd.

Ook Steven Berghuis kon het verschil niet maken Ⓒ ANP Pro Shots

Falende VAR

In de hoogst vermakelijke eerste helft was het razendsnel omschakelende Go Ahead Eagles echter minstens zo gevaarlijk. Finn Stokkers had na slordig balverlies van Steven Berghuis de 1-0 op zijn schoen, maar werd gestuit door Geronimo Rulli. En na gestuntel van Ajax-rechtsback Jorge Sanchez had Isac Lidberg moéten scoren. Maar Rulli redde opnieuw.

Na 33 minuten leek Ajax, dat de touwtjes meer en meer in handen nam, dan toch op voorsprong te komen. Een voorzet van Berghuis werd door Mohammed Kudus binnen geknikt, maar assistent-scheidsrechter Polman stak zijn vlag omhoog. Ten onrechte zo leken de tv-beelden te bewijzen. Maar omdat de falende VAR Teuben in Zeist niet in staat bleek om de lijntjes te trekken, kon scheidsrechter Sander van der Eijk niets anders dan de beslissing van zijn assistent overnemen.

Pover Ajax

In het tweede bedrijf zakte Ajax ver weg. Met Wijndal en Bergwijn voor Baas en Brobbey en later nog Francisco Conceiaçao voor Berghuis probeerde Heitinga alsnog de vierde zeperd op rij(!) tegen Go Ahead Eagles te voorkomen. Klaassen nam als eerste het doel van de Deventenaren onder vuur, maar vond De Lange op zijn weg. Jurriën Timber kreeg uit een corner van Tadic een kopkans.

Maar wat Ajax in Deventer liet zien, was veel te pover om aanspraak te kunnen maken op de drie punten. En dus luidt de harde conclusie dat het bestuurlijke chaos in Amsterdam doorwerkt op het veld. En dat moeten Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar zich aanrekenen.