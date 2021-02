Ajax en Onana nog in gesprek over invulling schorsingsperiode

„We zijn op dit moment in gesprek met hem. Natuurlijk over de situatie rond zijn contract. In die hele contructie wordt ook het plan meegenomen hoe we nu verder met elkaar gaan. Hoe je de komende tijd overbrugt”, reageerde Ten Hag op de vraag of het een optie is dat Onana op De Toekomst met een aparte trainer aan de slag gaat. „Alle opties passeren de revue”, aldus Ten Hag.

Bij Onana werden op 30 oktober bij een controle buiten de wedstrijden om sporen van het verboden middel furosemide aangetroffen. Volgens de doelman had hij in plaats van een pijnstiller per ongeluk een pilletje gepakt dat zijn vrouw na de zwangerschap gebruikte om vocht te verliezen. Dat verweer werd aanvaard, waardoor hij niet voor vier jaar, maar voor twaalf maanden werd geschorst. Ajax gaat tegen de straf in beroep.

Onana zelf noemde zijn schorsing van een jaar eerder al „buitensporig en buitenproportioneel.” Volgens de international van Kameroen gaat het om een „menselijke fout” en heeft hij onbewust een verboden middel ingenomen.

