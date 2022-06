Serena Williams (40) na een jaar terug op het tennisveld: rentree direct met zege

De 40-jarige Amerikaanse speelde op het gras in de Engelse stad Eastbourne haar eerste partij in een jaar. Met de Tunesische Ons Jabeur won ze in de eerste ronde van het dubbelspel via een matchtiebreak van Marie Bouzkova uit Tsjechië en de Spaanse Sara Sorribes Tormo: 2-6 6-3 13-11.

Williams speelde vorig jaar op Wimbledon haar vorige partij. Ze gaf in Londen in de eerste ronde op met een enkelblessure en meldde zich daarna af voor de Olympische Spelen. Vanwege een hamstringblessure liet de 23-voudig grandslamkampioene ook de US Open aan zich voorbijgaan.

Wimbledon

Williams, ver weggezakt op de wereldranglijst, kondigde vorige week haar rentree aan. Ze doet vanaf volgende week met een wildcard mee aan Wimbledon, het grandslamtoernooi dat ze zeven keer won. In de aanloop naar het Londense grastoernooi doet de Amerikaanse ritme op in Eastbourne.

In de eerste set had ze met Jabeur weinig in te brengen tegen Bouzkova en Sorribes Tormo, maar daarna ging het steeds beter draaien bij het gelegenheidsduo. Nadat beide koppels matchpoints hadden laten liggen in de beslissende matchtiebreak, pakten Williams en Jabeur uiteindelijk de winst.