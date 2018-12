KNVB over actie Veltman: 'Dit moet je niet willen'

,,Wij vinden de actie onsportief”, aldus een woordvoerder van de bond. ,,Wij wijzen trainers en spelers op hun verantwoordelijkheid. Dit moet je niet willen.” Meer dan Veltman aanspreken, kan de voetbalbond niet. ,,De aanklager betaald voetbal kan om twee redenen niet in actie komen. De scheidsrechter (Pol van Boekel, red.) heeft het voorval waargenomen. Dus staat de aanklager machteloos. Ook al omdat hij alleen een vooronderzoek kan instellen naar vergrijpen, waar zwaardere straffen voor staan.”

De veelbesproken actie van Joël Veltman. Ⓒ Screenshot FOX Sports

Van Boekel had tijdens de wedstrijd wél kunnen ingrijpen. ,,Vanwege een gebrek aan respect voor het voetbalspel”, verwijst de woordvoerder naar de formele tekst in de spelregels. ,,Hij had Veltman zelfs geel kunnen geven. Maar het wordt hem niet verweten dat hij dit niet heeft gedaan. Scheidsrechters worden gelukkig bijna nooit met dit soort situaties geconfronteerd, waardoor het lastig is in een split-second goed te schakelen.”

Kranten

Overal ter wereld werd maandag vol walging gereageerd op de actie van Veltman. De Engelse tabloid The Sun noemde het voorval 'het meest onsportieve moment in de voetbalhistorie'. Boulevardblad Bild Zeitung spreekt van de 'oneerlijkste actie van het jaar'. Volgens de Franse sportkrant, L'Équipe, was Veltman de regels van fair play vergeten.