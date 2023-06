Premium Het beste van De Telegraaf

Flamboyante coach ziet kansen verder te komen in play-offs ondanks 1-2 thuisnederlaag NAC-trainer Hyballa gek van vreugde na late goal

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

NAC-trainer Peter Hyballa. Ⓒ Pro Shots

BREDA - Een van richting veranderd schot van Aimé Omgba in blessuretijd heeft de hoop in de Bredase harten doen opflakkeren dat NAC Breda komend seizoen kan terugkeren op het hoogste niveau. Het team van Peter Hyballa werd in het eerste halve finaleduel van de play-offs aanvankelijk totaal overvleugeld door FC Emmen, maar wist op de valreep de uitgangspositie voor de return zaterdag in Drenthe nog wat op te poetsen (1-2). NAC Breda-trainer Peter Hyballa was gek van vreugde na de late goal. „We zijn nog niet dood, we hebben nog altijd kans”, concludeerde de flamboyante Duitser.