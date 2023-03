Premium Het beste van De Telegraaf

Aubergenius baalt van ’haast’ Dirk van Duijvenbode mist titel op millimeter: ’Ik weet niet waarom ik dat deed’

Dirk van Duijvenbode kende een geweldige comeback, maar won niet. Ⓒ PDC

Dirk van Duijvenbode zette afgelopen weekend de Ostermann Arena in Leverkusen op zijn kop tijdens de European Darts Open. Van een waanzinnige comeback in zijn halve finale tegen Rob Cross (hij won met 7-6 na een 6-2 achterstand) tot een dramatisch einde in een absolute thriller tegen Gerwyn Price. Tijd voor een belletje met ’Aubergenius’, die drie pijlen in zijn hand had voor de hoofdprijs van 30.000 pond en vooral: zijn eerste podiumtitel na twee eerder verloren zogeheten tv-finales.