AZ’er Albert Gudmundsson vertrekt naar Serie A

Gudmundsson verruilde op zestienjarige leeftijd KR Reykjavik voor SC Heerenveen, dat het talent in 2015 de overstap naar Jong PSV zag maken. Bij PSV kwam hij uiteindelijk tot twaalf wedstrijden in de hoofdmacht, waarna hij in 2018/’19 naar AZ werd getransfereerd. In Alkmaar maakt hij net de honderd duels niet vol. In 98 wedstrijden kwam Gudmundsson tot 24 treffers en 10 assists.