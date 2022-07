Jackie Groenen test positief op corona en moet trainingskamp Leeuwinnen verlaten

De KNVB meldt dat de 27-jarige Groenen de komende dagen in isolatie gaat. In theorie zou ze dit in haar eigen huis kunnen doen. De voetbalbond wil echter geen verdere details bekendmaken.

Groenen voetbalt sinds 2019 voor Manchester United en woont ook in de stad. De voetbalbalvrouwen verblijven tijdens het EK in een hotel in het dorpje Worsley onder de rook van Manchester, dat op ongeveer tien minuten van Groenens appartement ligt.

Het EK is nog niet definitief voorbij voor de middenvelder. Wanneer zij klachtenvrij is en negatief test, kan zij weer aansluiten bij de selectie.

Groenen stond zaterdag in Sheffield negentig minuten op het veld en liet zich in verdedigend opzicht gelden met meerdere belangrijke balveroveringen. Ook stond ze met een prachtige pirouette à la Zinedine Zidane aan de basis van een veelbelovende aan die zomdaar de winnende treffer had kunnen inluiden. Het uiteindelijke schot van Jill Roord werd echter gekraakt, waarna de wedstrijd in 1-1 eindigde.

Het (tijdelijk) wegvallen van Groenen is gezien haar vorm een flinke tegenvaller voor Mark Parsons. Ook omdat de bondscoach zaterdag zowel aanvoerder en doelvrouw Sari van Veenendaal, als centrale verdediger Aniek Nouwen geblesseerd zag uitvallen. Het is nog onduidelijk hoe lang beiden uit de roulatie zijn.