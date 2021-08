Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse volleybalsters hebben medaille in vizier Verjongd Oranje komt tot bloei op EK

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

De jonkies doen het uitstekend bij Oranje. Ook Eline Timmerman (23) grijpt tijdens dit EK de kans om te groeien Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Wie dacht dat de verjongde Nederlandse volleybalploeg zonder Lonneke Sloetjes zou wegzakken in het Europese moeras had het mis. Dankzij de winst op Zweden staat Oranje vrijdag in de halve finale van het EK. Dat is nu al een betere prestatie dan twee jaar geleden, toen de kwartfinale het eindstation was.