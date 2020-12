Tweede besmette handbalster Servië: Oranje begint later aan EK

Vrijdagochtend werd duidelijk dat het duel met Servië een dag later wordt gespeeld dan aanvankelijk gepland. Door een positieve coronatest bij de opponentes van de Balkan wordt de wedstrijd niet vrijdagavond om 20.30 uur maar zaterdagavond op hetzelfde tijdstip afgewerkt.

Alle handbalsters van Servië zijn in quarantaine geplaatst en moesten opnieuw een test ondergaan. Daaruit bleek later op de dag dat een tweede speelster ook positief is getest op Covid-19, meldt de organisatie. De bewuste speelster en haar kamergenote zijn in isolatie gezet. Haar naam is niet bekendgemaakt. Het hele Servische team wordt zaterdag nogmaals getest.

Een dag na het duel met Servië is Kroatië al de tegenstander. Dinsdag treft Oranje vervolgens Hongarije. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kende een moeizame voorbereiding op de eindronde. Vanwege de coronapandemie kon er geen oefeninterland worden gespeeld. De voorbereiding vond besloten plaats op Papendal.