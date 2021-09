Barça-spits Luuk de Jong kop van Jut: ’Bij andere Spaanse clubs staat hij niet eens in de basis’

De Nederlandse spits hielp voor rust een gigantische kans om zeep om zijn ploeg weer langszij te brengen en ook in de tweede helft miste hij een levensgrote kans. De kritieken zijn een dag na de wedstrijd dan ook niet mals.

Dario Sport beoordeelt het optreden van de Nederlander met een 2. „Een nummer 9 van Barcelona mag niet voor een leeg doel missen zoals Luuk de Jong deed, nadat Frenkie de Jong de bal op een presenteerblaadje gaf. Het maakt niet uit hoe snel Verissimo een blok zette. De Jong voegde niets toe in het strafschopgebied.”

La Vanguardia gaat nog een stap verder en geeft Luuk de Jong het rapportcijfer 0. „Want dat was zijn bijdrage aan het spel. Zijn misser was ’verschrikkelijk’.” Volgens Marca is Luuk de Jong niet de spits die je op een Europese avond kunt gebruiken. „Sterker nog, er zijn een handvol La Liga-clubs waar hij geen basisplaats zou hebben. Hij heeft gefaald”, oordeelt de krant hard.

Ook Koeman ging in op de gemiste kans van zijn landgenoot. „Natuurlijk waren er momenten, die kans van Luuk de Jong bijvoorbeeld. Als hij scoort, wordt het 1-1 en krijg je een andere wedstrijd. Het zit soms niet mee, maar het is te makkelijk om alleen de factor geluk te benomen daarin. „We missen de echte klasse voorin om het verschil te maken. Dat heeft FC Barcelona altijd gehad, maar is nu minder.”