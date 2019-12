Makkelie leidt kraker tussen AZ en Ajax

Dinsdagavond fluit Makkelie nog het Champions League-duel tussen Red Bull Salzburg en Liverpool.

Na de eerste competitienederlaag van Ajax afgelopen vrijdag tegen Willem II (0-2) bedraagt het verschil met AZ nog maar drie punten.

Eerder op zondag is Bas Nijhuis de scheidsrechter bij Feyenoord - PSV. Dennis Higler is de VAR bij de wedstrijd in Rotterdam. Feyenoord en PSV, de nummer 8 en 3 van de eredivisie, trappen om 14.30 uur af.