Verstappen: ’We lopen twee-tiende mis, dat is zonde’

Verstappen moest tijdens de kwalificatie beide Mercedessen en Charles Leclerc voor zich dulden. De Nederlander begint de race van zondag vanaf de tweede startrij. „Uiteindelijk ben ik daar tevreden over”, zei de Red Bull-coureur achteraf tegen Ziggo.

Verstappen had tijdens de vrije trainingen en ook tijdens de kwalificatie last van turbo lag. „Dan pakt de motor het niet goed op als je het gaspedaal indrukt”, verklaart Verstappen. „Daardoor lopen we anderhalf tot twee-tiende mis.” Het verschil tussen polesitter Valtteri Bottas en de nummer vier Verstappen bedraagt slechts 0.183 tellen. „Als je dan naar de resultaten kijkt is dat wel balen.”

Verder vond de Nederlander dat de auto goed aanvoelde. „We hadden een goede race pace en als we tijdens de race dezelfde afstellingen gebruiken als tijdens de kwalificatie dan komt het wel goed.”