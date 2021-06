Memorabele ontmoetingen met Tsjechië op een rijtje: dé wissel!

Binnenland

Warme voetbalzondag met volle terrassen voorspeld

Als het Nederlands elftal zondag in de achtste finale van het EK moet spelen tegen Tsjechië, is het zowel in Hongarije als hier in Nederland zonnig en warm. Volgens Weer.nl bestaat de kans wel dat er bij ons lokaal een regen- of onweersbui valt.