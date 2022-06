Vikram Singh (19) geeft visitekaartje af in Amsterdamse Bos

Oranje bood de cricketgrootmacht uit het Caraïbisch gebied met name aan bat behoorlijk tegenstand. Vooral het optreden van het jonge openingsbat Vikram Singh (foto rechts) was een lust voor het oog. Het 19-jarige talent van VRA legde de nieuwe bal zijn wil op, sloeg onder andere twee zessen maar liet zich door Akeal Hosein na 47 runs (in 45 ballen) verschalken.

Omdat ook een andere Nederlandse cricketer van Indiase komaf, Teja Nidamanuru (58 not out), er goed het oog in had en Max O’Dowd met 39 runs nog een leuke bijdrage leverde, konden de gasten aan de bak.

Echter: laat batten maar aan de West-Indiërs over... Hoewel de viervoudig wereldkampioen niet in de sterkste opstelling naar Nederland is afgereisd, herbergt de selectie van ’Chief Selector’ Desmond Haynes nog genoeg klassespelers. Zoals de openingsbatsmen Sharmarh Brooks (60) en Shai Hope (119), jongens met ervaring in het testcricket. Ze lieten met speels gemak zien hoe je een score moet opbouwen. De century van Hope, zijn eerste in het internationale cricket, was met veertien boundaries van grote klasse. Donderdag staan de teams in Amstelveen opnieuw tegenover elkaar.